Los precios internacionales del petróleo experimentaron una caída significativa este viernes, luego de que Irán confirmara que el estrecho de Ormuz permanece “completamente abierto” para el tránsito comercial durante el cese de hostilidades en la región.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, fue quien realizó el anuncio, asegurando que el paso estratégico clave para el comercio global de crudo seguirá libre en el marco del alto el fuego vigente.

Como consecuencia, el crudo Brent, la referencia más seguida a nivel mundial, retrocedió un 13 %, ubicándose en los U$S 86,30 por barril. De forma paralela, el WTI, indicador estadounidense, también cayó un 13 % hasta los U$S 79,20.

Donald Trump y su alto el fuego por 10 días

Esta noticia llega luego del anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que ha generado un clima de mayor calma en la zona.

En los mercados bursátiles, la noticia fue recibida con optimismo. Wall Street mostró avances notables, con el Dow Jones subiendo 1.032 puntos (2,1 %), el S&P 500 ganando un 1,3 % y el Nasdaq aumentando un 1,6 %. Estas alzas consolidan la recuperación tras las pérdidas iniciales provocadas por el conflicto con Irán.

Petróleo baja 13 % tras apertura total del estrecho de Ormuz por Irán

El repunte de las acciones se basa en la esperanza de los inversores ante la tregua y la baja en los precios del petróleo, con el S&P 500 acumulando un crecimiento superior al 11 % desde su mínimo reciente y el Nasdaq manteniendo una tendencia alcista prolongada.

El estrecho de Ormuz, crucial para la exportación mundial de petróleo, había sido foco de tensión en las últimas semanas. Su apertura total representa un alivio inmediato para los mercados, aunque los precios del crudo continúan elevados en comparación con los niveles previos al conflicto.