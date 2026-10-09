La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó que el inicio formal de las festividades navideñas en el país caribeño se fijó para el próximo 1 de noviembre. El anuncio fue realizado en Caracas durante la celebración de la 82ª Asamblea Anual de Fedecámaras, el principal gremio que nuclea a las autoridades del sector empresarial privado nacional. Frente a la dirigencia corporativa, la mandataria argumentó que la decisión busca impulsar el dinamismo económico en el tramo final del año, destacando el rol del consumo en diciembre sobre el comercio formal y el clima social general.

Con esta disposición, Rodríguez le da continuidad al mecanismo decretado de forma recurrente desde 2015 por el depuesto presidente Nicolás Maduro, quien solía modificar el calendario festivo hacia fechas de octubre. Durante el ejercicio de 2025, la administración previa había decretado la apertura de la temporada el 1 de octubre, en el marco de tensiones internacionales con Washington. La fijación de la nueva fecha mantiene la tendencia de adelantar casi dos meses las celebraciones tradicionales respecto al calendario litúrgico de diciembre.

La resolución ejecutiva se enmarca en la agenda de estabilización económica que intenta proyectar el gobierno en funciones tras la reestructuración del gabinete. Desde los sectores productivos y comerciales agrupados en Fedecámaras recibieron la definición con expectativas enfocadas en la logística de abastecimiento y la reactivación de las ventas minoristas. En paralelo, autoridades regionales se preparan para desplegar las partidas presupuestarias destinadas al encendido de luminarias, ferias populares y operativos especiales de seguridad pública.