La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló ante la Asamblea General de la ONU con un mensaje que busca equilibrar la legitimidad democrática con la preservación del poder: anunció que habrá elecciones en el país "en el momento correcto" y prometió una transición hacia una "democracia plena", pero evitó dar fecha concreta y estableció una condición que le permite manejar los tiempos. "Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables", afirmó, abogando por una "reforma jurídica ordenada" y liderada por las instituciones para que Venezuela inicie "un nuevo tiempo político". Rodríguez garantizó que los comicios contarán con "condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas", en un lenguaje que satisface los requisitos mínimos de la comunidad internacional sin comprometerse con plazos que pudieran escapar a su control.

El discurso llegó pocos días después de su reunión con Donald Trump en Nueva York —la primera bilateral entre Washington y Caracas desde la captura de Maduro en enero— y el tono de Rodríguez hacia el mandatario estadounidense fue de agradecimiento explícito: "Quiero agradecer al presidente Trump por su disposición a tomar el camino de las relaciones diplomáticas y la cooperación". La mandataria también reveló la firma de un acuerdo petrolero con Washington que calificó de "uno de los más importantes jamás firmados" y que "contribuirá a la seguridad energética del hemisferio", en una concesión estratégica que explica en parte la disposición de Trump a reunirse con ella y respaldar el proceso de transición. Rodríguez evitó toda mención a Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York a la espera de su juicio por narcotráfico fijado para junio de 2027.

La postura de Rodríguez ante la ONU confirma la transformación de la política venezolana desde enero: la ex vicepresidenta del régimen más sancionado del hemisferio se presenta ahora como interlocutora legítima ante la comunidad internacional, aliada de Trump, firmante de acuerdos energéticos con Washington y promotora de una transición democrática ordenada. Es un reposicionamiento de enorme audacia política que tiene un precio claro: someterse al proceso de transición acordado con la Asamblea Nacional de 2015, cuyas primeras conversaciones formales comenzaron el 1 de agosto, y aceptar que Venezuela avance hacia elecciones competitivas en condiciones que el chavismo no controla completamente. Si Rodríguez cumple con ese proceso, habrá logrado lo que pocos anticipaban: transformar la captura de Maduro en una oportunidad de supervivencia política para lo que queda del chavismo.