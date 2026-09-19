El presidente Donald Trump y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez se reunirán en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro bilateral entre Washington y Caracas desde que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en enero de 2026.

La reunión marca un giro significativo en la política exterior de Trump hacia Venezuela: durante su primer mandato, el mandatario republicano mantuvo una postura de máxima presión sobre Caracas y evitó cualquier contacto directo con altos funcionarios del régimen. El encuentro con Rodríguez —figura central del chavismo postmaduro, con influencia en sectores económicos clave y en la articulación de alianzas con China, Rusia e Irán— sugiere que Washington evalúa que la vicepresidenta es la interlocutora más relevante para entender la reorganización interna del poder en Venezuela y explorar posibles canales de negociación sobre el futuro político del país.

El contexto en el que se produce el encuentro es de máxima complejidad: Venezuela atraviesa una transición política sin precedentes, con sectores del chavismo intentando reorganizarse tras la caída de Maduro, el proceso de transición democrática acordado el 1 de agosto entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino de Rodríguez, y el juicio a Maduro fijado para junio de 2027 en Nueva York.

Al mismo tiempo, la catástrofe del terremoto del 24 de junio —más de 5.200 muertos y decenas de miles de damnificados— puso al gobierno de Rodríguez bajo una presión humanitaria y política que requiere acceso a recursos internacionales que solo Washington puede desbloquear. La presencia de Rodríguez en la Asamblea General refleja, según BBC Mundo, un intento del gobierno venezolano de recomponer vínculos y evitar un aislamiento total en el escenario internacional en un momento en que su legitimidad interna está en cuestión.

Para Trump, la reunión tiene también una lógica electoral y geopolítica: con las elecciones de medio término de noviembre acercándose y el conflicto con Irán consumiendo recursos y atención, cerrar o avanzar en el capítulo venezolano —que incluye petróleo, sanciones, migración y la presencia de actores como China y Rusia en el continente— sería una señal de gestión exitosa de la política hacia América Latina.

El secretario de Estado Marco Rubio, que confirmó el inicio del proceso de transición democrática para el 1 de agosto, es la figura clave en el diseño de esa estrategia. Si la reunión Trump-Rodríguez produce resultados concretos —ya sea sobre el proceso electoral, el levantamiento parcial de sanciones o la cooperación humanitaria— podría acelerar una transición que hasta ahora avanza con lentitud. Si no, dejará en claro que los márgenes de negociación entre Washington y lo que queda del chavismo son más estrechos de lo que cualquiera de las dos partes está dispuesto a admitir.