La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió la realización de comicios generales en el país bajo el amparo constitucional, garantizando que el proceso estará conducido por una autoridad electoral "renovada" y con presencia de observadores internacionales. Durante una alocución pública transmitida poco antes de la primera conferencia de prensa programada por la líder opositora María Corina Machado, la funcionaria declinó fijar un plazo inmediato en el cronograma, argumentando que el horizonte político del país "no se mide como una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos por alcanzar".

Entre las metas previas enumeradas por Rodríguez destacan la implementación de una reforma jurídica ordenada, la garantía de condiciones de participación equitativas para la totalidad de las fuerzas políticas y la construcción de un marco de convivencia democrática. "La elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere", aseveró, señalando que la futura contienda electoral debe actuar como una instancia de pacificación y no como un detonante de conflictos irreconciliables en el ámbito nacional.

El anuncio oficial se alinea con la hoja de ruta promovida por la administración de Donald Trump desde Estados Unidos, la cual impulsa la reestructuración previa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) con miras a declarar formalmente la vacancia presidencial y abrir un período de seis meses para la convocatoria a las urnas. Por su parte, la plataforma opositora encabezada por Machado y Edmundo González Urrutia mantiene la exigencia de fijar comicios presidenciales definitivos en el transcurso de 2027.