La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció este domingo su retorno a territorio venezolano tras haber permanecido casi diez meses fuera del país. A través de un conciso mensaje en sus redes sociales en el que proclamó "Estoy aquí. Con ustedes", la coordinadora nacional de Vente Venezuela puso fin a su estancia en el exterior, iniciada en diciembre de 2025 cuando viajó a Noruega para recibir la distinción internacional. Su imprevista reaparición interna genera un fuerte impacto en la escena política local, luego de múltiples intentos frustrados de reingreso por vías aéreas y marítimas que habían sido bloqueados en los últimos meses.

El anuncio de Machado desató una ola de reacciones inmediatas dentro del arco político opositor. El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró públicamente la noticia en la plataforma X, calificando la jornada como un hito decisivo para el proceso democrático y prometiendo un pronto reencuentro en el país para avanzar de manera conjunta en la conducción política. En la misma línea, la coalición de la Plataforma Unitaria Democrática emitió un comunicado oficial expresando su profunda satisfacción por el retorno de quien consideran la principal referente de las fuerzas antichavistas.

La sorpresiva llegada de la dirigente se concreta en un contexto de alta sensibilidad institucional, apenas unos días después de concluida la tercera ronda de negociaciones entre el Gobierno y la representación opositora de la plataforma legislativa de 2015. El retorno de Machado representa un claro desafío para las autoridades nacionales y redefine la dinámica de la oposición, que busca retomar la iniciativa desde el interior del país para encabezar una nueva etapa de reorganización ciudadana y reclamos democráticos.