El después de la catástrofe en Venezuela: retomaron las clases en la zonas afectadas por los terremotos

De manera escalonada, algunos de los municipios de Venezuela que se vieron afectados por los terremotos del pasado 24 de junio comenzaron a retomar con el dictado de clases correspondientes al año académico 2025-2026. Tal como ya habían informado desde el Ministerio de Educación venezolano, la vuelta a clases se realizó en localidades donde la infraestructura educativa fue valorada como apta.

Cómo es la situación de los municipios de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio

Venezuela cuenta con un total de 335 municipios. Las clases se han retomado en la mayoría del territorio, a excepción de las zonas donde la catástrofe mostró su cara más cruel.

Después de casi dos semanas de interrupción del ciclo lectivo, tal como indican las agencias de noticias internacionales, la reanudación de clases incluye ajustes en la planificación académica. Se hace hincapié en el desarrollo de contenidos esenciales y la incorporación de la gestión de riesgos.

Las autoridades educativas de Venezuela prevén que el período lectivo concluya a finales de julio, con actividades de cierre adaptadas al contexto de emergencia, con ceremonias de graduación discretas, sin festejos.

Apoyo social y emocional post tragedica

En varias regiones, el regreso a las aulas estuvo acompañado de actos simbólicos para recordar a las víctimas y actividades orientadas al apoyo social y emocional de los estudiantes. En este sentido, se busca un acompañamiento más allá del dictado de los contenidos académicos.

Por el contrario, el Gobierno a cargo de Delcy Rodríguez mantiene suspendidas las actividades curriculares en aquellos municipios donde se han registrado daños estructurales o en aquellos en los que continúan los trabajos de búsqueda y evaluación.