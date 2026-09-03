Detuvieron en México a un empresario argentino acusado por el crimen de un músico y su familia

Un empresario argentino de 51 años fue detenido en México y quedó bajo investigación por su presunta participación en el asesinato de un músico y otras tres personas ocurrido en una vivienda de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Se trata de Diego Sebastián Rosen Ferlini, quien fue arrestado el miércoles 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. Las autoridades también detuvieron a otro hombre, identificado como Gerardo N., en el marco de la misma investigación.

El crimen ocurrió el 1 de septiembre en un departamento ubicado en la Zona Esmeralda de Atizapán. Las víctimas fueron Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y productor de la banda mexicana Camilo Séptimo; su esposa, de 35 años y embarazada de cuatro meses; la hija de ambos, de tres años; y una joven empleada doméstica de 21 años.

Un niño de seis años sobrevivió al ataque y fue encontrado dentro de la vivienda. La investigación también estableció que el perro de la familia murió durante el episodio. Las pericias determinaron que varias de las víctimas recibieron disparos a corta distancia.

La relación entre el empresario y la víctima

Uno de los principales elementos que analizan los investigadores es el vínculo comercial entre Rosen Ferlini y Meléndez Ochoa.

Según la reconstrucción difundida por las autoridades, no hubo signos de que los atacantes hubieran forzado el ingreso al complejo. La hipótesis apunta a que uno de los sospechosos habría utilizado una relación de confianza con las víctimas para ingresar al domicilio sin despertar sospechas. Las cámaras de seguridad y las comunicaciones telefónicas forman parte de las pruebas reunidas.

Rosen Ferlini desarrollaba actividades empresariales vinculadas con el sector inmobiliario y el alquiler de propiedades turísticas en México. También mantenía negocios compartidos con Meléndez Ochoa, por lo que los investigadores analizan documentación financiera para determinar si existió una disputa económica detrás del crimen.

Por el momento, la investigación busca establecer con precisión qué participación tuvo cada uno de los dos detenidos y cuál fue el móvil del múltiple homicidio. Rosen Ferlini permanece a disposición de las autoridades mexicanas mientras avanzan las pericias.