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Inédita promesa

Donald Trump prometió un bono de 5.000 dólares a cada adulto si el Partido Republicano gana las elecciones legislativas

El mandatario condicionó el beneficio económico al triunfo de su espacio en el Congreso y justificó el alza de combustibles por la guerra con Irán.

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Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 16:02
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El anuncio se produjo durante su intervención en la convención de la fuerza política, donde se ratificó su liderazgo partidario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió la entrega de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto del país en caso de que el Partido Republicano obtenga la victoria en ambas cámaras del Congreso en las próximas elecciones de medio término. El anuncio se produjo durante su intervención en la convención de la fuerza política, donde se ratificó su liderazgo partidario.

En su exposición, el mandatario reconoció además que la reducción en los precios de los combustibles podría demorarse más allá del proceso electoral. Trump sostuvo que las complicaciones económicas derivadas del conflicto bélico con Irán responden a la necesidad de contener el desarrollo de armamento nuclear por parte de Teherán.

Asimismo, trascendió la entrega de obsequios monetarios por un valor de 45.000 dólares en efectivo dirigidos a tres colaboradoras de la Casa Blanca. Según consta en la documentación oficial citada por medios internacionales, los desembolsos fueron calificados como donaciones para festividades y tuvieron como destinatarias a las asesoras Natalie Harp, Chamberlain Harris y Margo Martin.

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