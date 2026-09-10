Nueva York refuerza la seguridad a 25 años del atentado a las Torres Gemelas y el inicio del Año Nuevo judío

Este viernes 11 de septiembre, la ciudad de Nueva York conmemorará el 25 aniversario de uno de los días más oscuras de su historia: el atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center de 2001. La fecha coincide con el inicio de las celebraciones de Rosh Hashaná (en hebreo, cabeza del año), el Año Nuevo judío. Por ello, desde el gobierno neoyorquino y el departamento de policía de esa ciudad anunciaron medidas de seguridad con las que buscarán garantizar que ambas concentraciones se desarrollen en un clima de paz y seguridad.

Qué anunció el alcalde de Nueva York por al 25° aniversario del atentado a las Torres Gemelas

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, encabezó este miércoles una conferencia de prensa junto a la comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch. En ese contexto, el jefe del Ejecutivo neoyorquino se refirió a la seguridad de todas aquellas personas que se acerquen al Ground Zero para honrar a las víctimas como la comunidad judía que celebre el inicio del año 5787.

"Este viernes se espera que una gran cantidad de ciudadanos de los cinco distritos de Nueva York se reunirán para recordar a las víctimas de aquel atentado horrible ocurrido hace 25 años. Esa misma noche, nuestros vecinos judíos se reunirán en sinagogas y en mesas para el inicio de Rosh Hashaná", enumeró Mamdani en el comienzo de la conferencia de prensa.

Mamdani enfatizó que la jornada de este 11 de septiembre será un puente entre el pasado y el futuro de Nueva York. Para garantizar la seguridad de toda la comunidad, el alcalde recordó cuáles serán las restricciones del tránsito y las medidas de seguridad adoptadas para esa fecha sensible.

"Nuestro gobierno y el Departamento de Policía se han preparado durante meses para asegurar la seguridad y el bienestar de todos. En primer lugar, insto a todos a no concurrir al centro de Manhattan en auto porque habrá muchas calles cerradas. Es para garantizar la seguridad de quienes se acerquen a la zona de Ground Zero, cuando se lean los nombres de las personas que fueron asesinadas (en el atentado a las Torres Gemelas). La Policía y los servicios de inteligencia implementarán estrictas medidas de seguridad. Se instalarán vallados cerca de los memoriales y distintos lugares del sur de Manhattan", precisó el alcalde de Nueva York. Además recordó que habrá un evento restringido para personas con invitación y que el tren que pasa por esa área no se detendrá debido a lo concurrido del día.

Respecto de las festividades judías, Mamdani sostuvo que también reforzarán las medidas de seguridad para evitar actos discriminatorios y cualquier tipo de actitud que agreda a los creyentes en un día tan significativo. "Con la caída del sol, las festividades religiosas comenzarán. Cientos de miles de judíos en Nueva York van a celebrar con manzana y miel (que para esa cultura simbolizan la presencia divina y la dulzura, respectivamente) y darán comienzo al año 5787. Como sabemos, este año hemos tenido momentos de zozobra en los que muchos vecinos fueron víctimas de actos antisemitas, por lo que muchos pueden tener miedo de reunirse y celebrar libremente. Quiero hablarle directamente a la comunidad judía: su seguridad es el principal objetivo de este gobierno durante esos días sagrados", remarcó el alcalde. Para dar prueba de ello sostuvo que reforzarán la presencia policial cerca de templos y se habilitó una línea directa para denunciar cualquier tipo de ataque o amenaza en las redes sociales.