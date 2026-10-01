El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) "podría haber sido" responsable del ataque perpetrado dentro de la cabina del vuelo 1073 de la compañía Flydubai. En declaraciones ofrecidas a la prensa en las afueras de la Casa Blanca, el jefe de Estado norteamericano señaló que las agencias gubernamentales trabajan para verificar la hipótesis de una posible infiltración o radicalización del agresor por parte del régimen de Teherán, atribuyendo la versión inicial a conversaciones mantenidas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Por su parte, el primer ministro Netanyahu precisó en entrevistas con la cadena Fox News que el sospechoso —un ciudadano de Omán cuya identidad se mantiene bajo reserva— fue sometido a un "adoctrinamiento islamista radical" según los primeros peritajes de su información personal. Pese a las especulaciones sobre la intervención directa de Irán, el líder israelí sostuvo que resulta "demasiado pronto" para confirmar o descartar nexos estatales, garantizando que los interrogatorios conducidos por las autoridades saudíes definirán el alcance del complot en los próximos días. Asimismo, la investigación ratificó la intencionalidad suicida del copiloto, quien gritó pidiendo su propia muerte tras ser reducido por los pasajeros cuando intentaba bloquear los instrumentos del avión.

El sospechoso permanece bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Arabia Saudita en la ciudad de Tabuk, donde un equipo multidisciplinario de inteligencia y aviación civil analiza sus antecedentes personales y dispositivos electrónicos. El episodio, calificado por las autoridades de la región como un intento fallido de atentado terrorista, mantiene bajo alerta de seguridad a las aerolíneas internacionales que operan sobre el espacio aéreo de Medio Oriente.