El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "una vergüenza" la decisión de Ucrania de reanudar los bombardeos contra refinerías de petróleo en territorio ruso, al advertir que dichas acciones impulsan al alza los precios mundiales de los combustibles. En una entrevista concedida a la cadena Newsmax, el mandatario estadounidense endureció su postura frente a Volodímir Zelenski, asegurando que le resulta "más difícil de tratar" que a su par ruso, Vladímir Putin, y reiterando que el liderazgo ucraniano muestra poca voluntad para alcanzar un acuerdo negociado. Asimismo, Trump sugirió que la resolución del conflicto requeriría un cambio en la conducción política de Kiev, argumentando que el país invadido enfrenta profundas dificultades demográficas y humanas para sostener el desgaste bélico.

La escalada verbal se produce paralelamente a la respuesta de Kiev, luego de que Zelenski confirmara en una entrevista con el diario Financial Times la reactivación de los ataques contra instalaciones energéticas rusas. El mandatario ucraniano justificó la medida al denunciar que el Kremlin incumplió la tregua energética acordada previamente con Washington, señalando que Moscú perpetró más de cien ataques contra infraestructuras críticas en una sola semana, los cuales dejaron un saldo de cientos de miles de hogares sin suministro eléctrico. En este escenario de tensiones diplomáticas, Zelenski advirtió además sobre presiones de la Casa Blanca, afirmando que Washington interrumpió el flujo de información de inteligencia satelital de alerta temprana y reportando restricciones operativas inusuales en la red Starlink de Elon Musk sobre las líneas del frente.

En busca de respaldos políticos y militares, el líder ucraniano se desplazó a Bruselas, donde mantuvo un encuentro estratégico con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, previo a una cumbre con los líderes de la Unión Europea. Ante los aliados occidentales, Zelenski reiteró la urgencia de recibir mayores partidas de sistemas de defensa antiaérea, interceptores de misiles balísticos y municiones para sostener la capacidad defensiva de las tropas frente a los bombardeos masivos rusos. Mientras tanto, el pulso diplomático y energético entre la administración republicana y el gobierno de Kiev continúa reconfigurando el mapa de apoyos internacionales en vísperas de las definiciones en los mercados de hidrocarburos.