Dos aviones chocaron durante el Gunfighter Skies Air Show, un espectáculo aéreo que se realizaba en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Boise, en el estado de Idaho, Estados Unidos. Los cuatro ocupantes de las aeronaves lograron eyectarse a tiempo: videos publicados en internet muestran cuatro paracaídas abriéndose en el cielo mientras los aviones se precipitaban hacia el suelo cerca de la base.

La colisión fue registrada por múltiples testigos presentes en el evento y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. La base informó a través de sus canales oficiales que quedó bajo cierre tras el incidente y que los equipos de respuesta se encontraban en el lugar.

El Gunfighter Skies Air Show es un espectáculo que combina demostraciones de vuelo, saltos en paracaídas y exhibiciones de capacidades militares modernas. El evento es organizado como una celebración de la historia de la aviación y este año contaba con la participación del grupo de acrobacia Thunderbirds de la Fuerza Aérea, que encabezaba el programa.

Al momento del accidente, el Servicio Meteorológico Nacional reportó buena visibilidad en la zona, con vientos con ráfagas de hasta 47 kilómetros por hora. Las autoridades no descartaron que las condiciones de viento pudieran haber incidido en el incidente, aunque la investigación sobre las causas todavía está en curso.