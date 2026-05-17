El gobierno de Venezuela informó que deportó al empresario Alex Saab, exministro de Nicolás Maduro, hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por diversos delitos. La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), difundido por la televisora estatal, que indicó que la medida se adoptó "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana". Caracas señaló que Saab "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", y aclaró que el empresario es "de nacionalidad colombiana", no venezolana.

La trayectoria de Saab en los últimos años es uno de los casos más peculiares de la diplomacia hemisférica reciente. Fue detenido en 2020 en Cabo Verde en el marco de investigaciones por presuntos esquemas financieros irregulares y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por lavado de dinero. En 2023 fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington, regresó a Venezuela y fue incorporado al gobierno de Maduro como ministro de Industria y Producción Nacional y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, cargos que ocupó hasta enero de este año.

La deportación llega en un momento de particular tensión en la relación entre Caracas y Washington, marcada por las recientes declaraciones de Trump sobre la posibilidad de convertir a Venezuela en el "estado 51" de Estados Unidos y por el interés estratégico de la Casa Blanca en los vastos recursos petroleros venezolanos. La decisión del gobierno de Maduro de entregar a Saab a la justicia estadounidense puede leerse como un gesto de distensión en medio de ese clima de presión, o bien como una maniobra para deshacerse de un funcionario que se había convertido en un pasivo diplomático de primer orden para Caracas en su relación con la comunidad internacional.