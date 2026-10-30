Tres personas fallecieron tras la colisión en el aire de dos helicópteros que volaban cerca del Aeropuerto Municipal de McMinnville, una localidad ubicada al suroeste de Portland, en el estado de Oregón, Estados Unidos. El sheriff del condado de Yamhill, Sam Elliott, confirmó en conferencia de prensa que la emergencia se desencadenó pasadas las 14:15 hora local y que todos los ocupantes de ambas aeronaves perdieron la vida como consecuencia del impacto.

Según reportó la Administración Federal de Aviación (FAA), las formaciones involucradas en el siniestro eran un helicóptero Robinson R22, tripulado por un solo piloto, y un Airbus H125 en el que se desplazaban dos personas. Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como un instructor de vuelo originario del estado de Texas, un piloto estudiante de nacionalidad británica y un piloto residente en Newberg, Oregón.

Peritos de la FAA y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se desplegaron en el lugar para iniciar las investigaciones periciales que permitan establecer las causas del choque.