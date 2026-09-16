Un helicóptero perteneciente al canal de noticias NBC4 se estrelló el martes por la noche entre dos edificios en el barrio de Chatsworth, en una zona suburbana ubicada a unos 40 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles, matando a al menos tres personas. Una cuarta fue trasladada a un hospital local en estado desconocido, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. El accidente ocurrió alrededor de las 19 hora local, cuando la aeronave cubría en transmisión en vivo un accidente de tránsito con víctimas mortales en el mismo sector. NBC4 confirmó más tarde que el helicóptero accidentado era de su propiedad.

Los 56 bomberos desplegados en el lugar lograron extinguir el incendio sin que las llamas se propagaran a estructuras cercanas, aunque cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento resultaron dañados. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación abrieron una investigación para determinar las causas del siniestro.

El helicóptero perteneciente al canal de noticias NBC4

El accidente de Chatsworth es el segundo incidente aéreo de alta visibilidad en Los Ángeles en pocas semanas y se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre la seguridad de los helicópteros de medios de comunicación en zonas urbanas densamente pobladas, donde las aeronaves de noticias operan frecuentemente a baja altura y en condiciones de presión informativa que pueden aumentar los riesgos operativos. La muerte de los tripulantes de NBC4 en transmisión en vivo añade una dimensión particularmente impactante a un accidente que los televidentes que seguían la cobertura del incidente de tránsito pudieron presenciar en tiempo real antes de que la señal se cortara.