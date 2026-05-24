Dos heridos de bala en un enfrentamiento con el Servicio Secreto frente a la Casa Blanca: el atacante fue abatido

Dos personas resultaron heridas de bala durante un enfrentamiento con agentes del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca, según confirmó un funcionario de las fuerzas del orden.

El incidente ocurrió en la intersección de Pennsylvania Avenue y la calle 17 Northwest, a metros del perímetro presidencial, cuando agentes de la división uniformada del Servicio Secreto respondieron a un reporte sobre una persona que estaba disparando un arma en la zona. Las circunstancias exactas del enfrentamiento no estaban claras al cierre de esta edición. El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia de la Casa Blanca en el momento del episodio.

Los periodistas que realizaban coberturas desde el Jardín Norte fueron trasladados de inmediato a la sala de prensa mientras agentes del Servicio Secreto armados con rifles se desplegaban por el área gritando "agáchense" y advirtiendo sobre "disparos".

La corresponsal Selina Wang publicó en X un video que muestra el momento en que se escucharon las detonaciones: "Sonaban como decenas de disparos. Nos dijeron que corriéramos hacia la sala de prensa, donde permanecemos ahora", escribió. El confinamiento fue levantado poco después de las 6:45 de la tarde. El director del FBI, Kash Patel, confirmó en X que la agencia estaba "en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a los disparos", y prometió actualizar al público cuando fuera posible.

El episodio ocurre exactamente un mes después del intento de atentado durante la Cena de Corresponsales, cuando Cole Tomas Allen —quien se declaró inocente del cargo de intento de homicidio contra Trump— cruzó un punto de control de seguridad armado con una escopeta e intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto.

La repetición de incidentes violentos en las inmediaciones del complejo presidencial en tan poco tiempo vuelve a poner bajo la lupa la seguridad en torno a la Casa Blanca y alimenta la preocupación sobre el clima de violencia política que rodea a la administración Trump.