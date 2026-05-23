Momentos de extrema tensión se vivieron este sábado en Washington DC luego de que periodistas apostados frente a la Casa Blanca escucharan múltiples disparos cerca de la residencia presidencial de Estados Unidos. Todo ocurrió mientras el presidente Donald Trump se encontraba en el interior de las instalaciones.

Disparos cerca de la Casa Blanca y evacuación

El episodio ocurrió en el sector conocido como North Lawn, una de las áreas más utilizadas por la prensa internacional para las coberturas oficiales. Según relataron corresponsales de CNN y otras cadenas estadounidenses, el sonido fue similar al de “docenas de disparos”, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad del Servicio Secreto.

Los agentes ordenaron evacuar a todos los periodistas y trabajadores de prensa hacia el interior del edificio presidencial, específicamente a la sala de conferencias, mientras se desplegaba un fuerte operativo alrededor del perímetro.

La periodista Selina Wang, de CNN, relató en redes sociales que se encontraba grabando contenido cuando comenzaron las detonaciones. “Nos dijeron que corriéramos inmediatamente”, escribió.

Donald Trump estaba dentro de la Casa Blanca

De acuerdo con medios estadounidenses, el presidente Donald Trump permanecía dentro de la Casa Blanca durante el incidente, participando de reuniones vinculadas a política exterior y negociaciones internacionales, entre ellas conversaciones relacionadas con Irán. Hasta el momento, las autoridades federales no confirmaron si los disparos estuvieron vinculados a un ataque directo, una amenaza específica o un hecho aislado ocurrido en las cercanías.

La falta de información oficial incrementó la incertidumbre en Washington, especialmente por tratarse de una de las zonas más protegidas del planeta. La Casa Blanca posee uno de los sistemas de seguridad más sofisticados del mundo, con presencia permanente del Servicio Secreto, vigilancia aérea, controles armados y monitoreo electrónico.

Operativo federal y zonas bloqueadas

Tras las detonaciones, fuerzas policiales y organismos federales desplegaron un amplio operativo de seguridad. Reporteros de la agencia AFP señalaron que varios accesos fueron inmediatamente cerrados y que efectivos de la Guardia Nacional bloquearon sectores sensibles del perímetro presidencial.

Las restricciones afectaron tanto a trabajadores de prensa como a turistas y personal autorizado que circulaba por las inmediaciones.

El episodio ocurre en un contexto político especialmente delicado para Estados Unidos, marcado por fuertes tensiones internas, protestas polarizadas y amenazas crecientes vinculadas a seguridad nacional.

El impacto político y la atención global

La situación generó repercusión inmediata en medios internacionales debido al simbolismo de la Casa Blanca y al contexto geopolítico actual. Washington se encuentra atravesando negociaciones diplomáticas sensibles en Medio Oriente y discusiones sobre seguridad global, por lo que cualquier incidente cerca del presidente estadounidense adquiere relevancia internacional.

Para Argentina, este tipo de episodios también tiene impacto indirecto. Estados Unidos continúa siendo uno de los principales actores económicos y diplomáticos del mundo, con influencia directa sobre mercados financieros, organismos internacionales y relaciones comerciales en América Latina.

La incertidumbre política o de seguridad en Washington suele generar atención en los mercados internacionales y preocupación entre aliados estratégicos de la Casa Blanca. Mientras continúan las investigaciones, el área permanece bajo estricta vigilancia y se aguarda un comunicado oficial que esclarezca qué ocurrió en las inmediaciones del complejo presidencial.