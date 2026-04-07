La Casa Blanca negó que contemple utilizar armas nucleares contra Irán, después de unas declaraciones del vicepresidente JD Vance en Budapest que fueron interpretadas en ese sentido. El vicepresidente de Estados Unidos dijo en un discurso, en Budapest, que las fuerzas estadounidenses tienen armas que "hasta ahora no han decidido usar" en Irán.

Tenemos herramientas que, hasta ahora, no hemos decidido usar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento", había afirmado previamente Vance.

La cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca reaccionó con una negativa a una publicación en la red social X que afirma que Vance "insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares" al cumplirse esta noche el plazo dado por el mandatario a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz.

"Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el @VP 'insinúa' tal cosa", aseguró la cuenta 'Rapid Response. De esta manera la Casa Blanca respondía a un mensaje difundido por una cuenta asociada a la excandidata demócrata a la Presidencia y antigua vicepresidenta del país, Kamala Harris. "



