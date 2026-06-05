El eco de los discursos de cierre de campaña todavía resuena en las calles de Lima, dejando al descubierto las dos almas de un Perú profundamente dividido. De un lado, la derechista Keiko Fujimori consolidó su bastión en la capital apelando a la memoria de su padre, el fallecido Alberto Fujimori, y prometiendo un gobierno de "mano dura" para restaurar el orden y el progreso. Del otro, el izquierdista Roberto Sánchez se hizo fuerte en el interior andino, erigiéndose como la voz de los olvidados y lanzando un audaz compromiso: indultar al encarcelado expresidente Pedro Castillo y rescatar la división de poderes frente a lo que denunció como el autoritarismo fujimorista.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas este domingo en un escenario de extrema paridad. Los últimos sondeos no dejan margen para las certezas y anticipan un empate técnico que mantiene al país en vilo. Mientras Fujimori concentra sus últimos esfuerzos en seducir el esquivo voto de los indecisos achacando el caos a su rival, Sánchez apuesta por una marea verde de justicia social y lucha frontal contra la corrupción para inclinar la balanza a su favor en las mesas de votación.

La sombra de la primera vuelta del pasado 12 de abril, cuyos resultados oficiales tardaron más de un mes en disipar la incertidumbre, añade una dosis extra de tensión a la jornada electoral. Con el mapa político fracturado entre la Lima fujimorista y las regiones andinas que respaldan en masa a Sánchez, Perú acude a las urnas no solo para elegir a su próximo presidente, sino para decidir cuál de los dos caminos antagónicos transitará durante los próximos años.