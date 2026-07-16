El panorama en Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio continúa siendo crítico, consolidándose como una de las peores catástrofes recientes en la región. Según los últimos reportes oficiales difundidos por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cifra de víctimas mortales se ha elevado a 4.829 personas, reflejando un incremento constante frente a los balances previos.

Sin embargo, la mayor incertidumbre radica en las 29.882 personas que aún permanecen sin localizar de acuerdo con la plataforma digital Desaparecidos Terremoto Venezuela, una estadística desgarradora que mantiene en vilo a miles de familias mientras los equipos de rescate agotan las esperanzas.

En paralelo a la búsqueda de desaparecidos, la emergencia humanitaria se concentra en la asistencia de los damnificados y en la reorganización del propio aparato estatal. Más de 17.000 ciudadanos se encuentran alojados provisionalmente en 106 campamentos transitorios debido a la destrucción de sus hogares.

Ante esta crisis habitacional, los diputados de la Asamblea Nacional tomaron la decisión voluntaria de ceder 200 departamentos en Fuerte Tiuna, originalmente destinados para el uso legislativo, los cuales serán entregados de inmediato por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Esta reubicación urge en un contexto donde el propio Palacio Federal Legislativo sufrió severos daños estructurales en su cúpula, obligando al Parlamento a trasladar sus sesiones ordinarias a un centro de exposiciones de Caracas.

Por último, el gobierno venezolano empieza a delinear los primeros pasos hacia la normalización y la contención a largo plazo mediante alianzas internacionales.

Los planes de contingencia desplegados hasta el momento han logrado asistir a 128.324 familias y brindar atención médica a cerca de 35.000 pacientes afectados. Mirando hacia el futuro inmediato, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, coordinó una mesa de trabajo con una comisión técnica de la Unesco con el objetivo prioritario de evaluar la infraestructura escolar dañada y diseñar protocolos de retorno seguro a las aulas, garantizando así la continuidad pedagógica de los niños de cara al ciclo escolar 2026-2027.