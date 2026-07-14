Venezuela actualizó el saldo del doble terremoto: ya son 4.734 los muertos y casi 21.000 personas siguen sin hogar

El impacto del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa dejando consecuencias dramáticas. Según el último informe oficial difundido este martes por la Asamblea Nacional, el número de fallecidos ascendió a 4.734 personas, mientras que 20.903 ciudadanos permanecen sin vivienda como consecuencia de la destrucción provocada por los movimientos sísmicos.

Las cifras reflejan la magnitud de una de las peores catástrofes naturales registradas en la historia reciente del país sudamericano. Paralelamente, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela informó que todavía hay 29.872 personas cuyo paradero no pudo ser determinado desde la emergencia.

Las autoridades venezolanas sostienen que los operativos de asistencia alcanzaron a más de 128.000 familias afectadas y permitieron brindar atención médica a más de 33.600 pacientes en distintas regiones del país.

Una emergencia humanitaria que moviliza ayuda internacional

La crisis generada por los terremotos activó una amplia red de cooperación internacional. Uno de los apoyos más relevantes llegó desde España, que instaló un hospital de campaña en el Parque Miranda, en Caracas.

Según datos oficiales, el centro sanitario atendió a 1.805 pacientes y realizó 2.194 consultas médicas durante sus primeros 12 días de funcionamiento. La infraestructura no sólo presta asistencia a personas damnificadas alojadas en refugios temporales, sino también a habitantes de la capital afectados por la saturación de los hospitales públicos.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) confirmó además el relevo de sus equipos de voluntarios para garantizar la continuidad de la atención sanitaria durante las próximas semanas.

Corea del Sur aporta fondos y refugios temporales

En el plano diplomático, Corea del Sur anunció una nueva contribución humanitaria de 3,5 millones de dólares destinada a apoyar la recuperación de las zonas más golpeadas.

Del monto total, tres millones de dólares serán canalizados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para financiar la remoción de escombros y facilitar la reconstrucción comunitaria.

Además, Seúl enviará 30 toneladas de refugios temporales, incluidas tiendas de campaña valuadas en aproximadamente 500.000 dólares, con el objetivo de asistir a miles de familias desplazadas.

Suiza ofrece experiencia técnica para la reconstrucción

Otro de los países que manifestó su compromiso con la recuperación venezolana fue Suiza. El embajador suizo en Caracas, Gilles Roduit, aseguró que tanto el gobierno como empresas privadas y organizaciones de su país participarán activamente en las tareas de reconstrucción.

El diplomático destacó que Suiza posee experiencia en gestión de riesgos sísmicos y construcción en zonas de actividad tectónica, conocimientos que podrían resultar clave para desarrollar infraestructura más resistente frente a futuros eventos naturales.

Más de 1.200 réplicas mantienen en alerta a las autoridades

Mientras avanzan las tareas de recuperación, la actividad sísmica continúa bajo vigilancia permanente. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que registró 1.254 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Los especialistas explicaron que la mayoría de estos movimientos presentó magnitudes inferiores a 4,0 y forman parte del proceso habitual de liberación de energía acumulada tras un terremoto de gran intensidad.

A pesar de ello, el monitoreo permanece activo las 24 horas para detectar posibles cambios en el comportamiento tectónico y mantener actualizados los sistemas de prevención y alerta.