UFLO Universidad y la organización Alianza por Venezuela lanzaron una red internacional de primeros auxilios psicológicos y soporte emocional para asistir a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, con magnitudes 7,2 y 7,5.

El dispositivo funciona mediante una línea gratuita de WhatsApp y está destinado a personas venezolanas en cualquier parte del mundo, además de familiares y personas de otras nacionalidades afectadas por la tragedia. La asistencia también alcanza a bomberos y rescatistas que intervienen en las zonas más castigadas por el desastre.

Actualmente participan 43 profesionales y estudiantes de Psicología, seleccionados entre 538 postulantes de ocho países, en un operativo coordinado por Sergio Vicente Yepez Santiago, docente de UFLO, psicólogo y bombero, quien trabaja desde Venezuela acompañando las tareas de rescate.

La respuesta emocional después de la emergencia

Mientras continúan las tareas humanitarias tras los terremotos que afectaron a Venezuela, UFLO Universidad y Alianza por Venezuela decidieron enfocarse en un aspecto que suele quedar relegado durante las catástrofes: la salud mental.

El dispositivo nació gracias al convenio de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) que ambas instituciones mantienen para favorecer la integración de la comunidad venezolana radicada en Argentina. Frente a la emergencia, esa alianza permitió organizar una respuesta internacional en pocos días.

En total, la convocatoria reunió 538 voluntarios provenientes de ocho países. Tras verificar matrículas y antecedentes profesionales, quedó conformado un equipo de 80 integrantes, de los cuales 43 ya participan activamente de las guardias de asistencia.

Asistencia gratuita las 24 horas

Uno de los puntos centrales del operativo es una línea de soporte emocional vía WhatsApp que funciona durante todo el día gracias a profesionales distribuidos en distintos husos horarios.

"Tenemos psicólogos argentinos y venezolanos, pero también españoles, ecuatorianos, peruanos e incluso profesionales que viven en Inglaterra. Cuando en un continente es de día, en el otro es de noche. Así logramos sostener una asistencia permanente", explicó Sergio Vicente Yepez Santiago.

La atención está destinada a:

Personas afectadas por los terremotos.

Familiares que viven fuera de Venezuela.

Migrantes que no pudieron regresar al país.

Personas que atraviesan procesos de duelo o ansiedad derivados de la tragedia.

Cómo acceder al servicio

La asistencia psicológica es gratuita y se solicita mediante WhatsApp al +54 9 11 5818 1811

El servicio permanece disponible para venezolanos residentes en cualquier país y también para personas de otras nacionalidades vinculadas afectivamente con quienes resultaron afectados.

El acompañamiento también llega a los rescatistas

Además de la atención remota, el operativo tiene presencia directa en Venezuela.

Yepez Santiago coordina actualmente el acompañamiento psicológico de 27 cuerpos de bomberos y 12 agrupaciones de rescate que trabajan en la denominada "zona 0", junto a psicólogos, trabajadoras sociales y educadoras.

El objetivo no es solamente asistir a las víctimas.

También busca prevenir el llamado "trauma por empatía", un cuadro frecuente entre bomberos y rescatistas que permanecen durante días expuestos a escenas de muerte, destrucción y sufrimiento humano.

"En las mañanas acompaño a los grupos antes de salir a los operativos y por la noche realizamos intervenciones específicas antes del descanso con los equipos más afectados", explicó el coordinador.

Continúa abierta la convocatoria de voluntarios

El dispositivo busca ampliar su capacidad de respuesta.

Actualmente continúa abierta la incorporación de:

Psicólogos y psicólogas para atención telefónica.

para atención telefónica. Estudiantes avanzados de Psicología para tareas de primeros auxilios psicológicos.

para tareas de primeros auxilios psicológicos. Todos los participantes reciben capacitación previa y supervisión semanal.

El impacto emocional suele extenderse mucho más que la emergencia

Diversos estudios sobre grandes desastres naturales muestran que los efectos psicológicos pueden persistir durante meses e incluso años después del evento.

Entre las consecuencias más frecuentes aparecen:

duelos complejos

trastorno por estrés postraumático

ansiedad

depresión

insomnio

culpa del superviviente

Por ese motivo, organismos internacionales recomiendan incorporar la atención psicológica dentro de las primeras respuestas humanitarias y no únicamente durante la etapa de reconstrucción.