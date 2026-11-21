El diplomático argentino Rafael Grossi se mantuvo en el segundo lugar detrás de la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan en la novena votación indicativa del Consejo de Seguridad para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas, quien sucederá al portugués António Guterres cuando concluya su mandato el próximo 31 de diciembre. De acuerdo con filtraciones de la compulsa secreta realizada con papeletas diferenciadas por color, Grynspan encabezó las preferencias con diez votos de aliento —tres de ellos provenientes de miembros permanentes con poder de veto (P5)—, cuatro rechazos y una abstención, registrando un leve retroceso respecto de la octava ronda de principios de noviembre en la que había cosechado doce apoyos.

Por su parte, el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) obtuvo ocho respaldos —incluidos dos del grupo integrado por Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido—, seis votos de desaliento y una opinión neutra. El resultado refleja un endurecimiento en la postura de las grandes potencias frente a los dos principales aspirantes latinoamericanos, ya que Grossi sumó tres rechazos del P5 —uno más que en la instancia anterior— y Grynspan recibió dos votos negativos de miembros permanentes, cuando en la ronda previa no había registrado ninguno.

En un segundo pelotón más rezagado se ubicaron la diplomática emiratí Lana Zaki Nusseibeh, con siete apoyos y seis rechazos, y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, quien reunió seis votos favorables e igual cantidad en contra, seguidas a mayor distancia por el turco Feridun Hadi Sinirlioglu, el ugandés Olara Otunnu y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki. Para acceder formalmente a la recomendación del Consejo de Seguridad antes de la ratificación de los 193 Estados miembros de la Asamblea General, el candidato ganador deberá alcanzar al menos nueve votos afirmativos y sortear sin vetos el filtro de las cinco potencias permanentes.