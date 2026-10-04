Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro supera a Lula con los primeros resultados oficiales

Flávio Bolsonaro tomó una ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva este domingo, luego de que comenzaran a conocerse los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales de Brasil.

Con poco más del 10% de los votos escrutados, el senador y candidato del Partido Liberal (PL) superaba el 50% de los sufragios, mientras que Lula se ubicaba alrededor del 41%.

Se trata, sin embargo, de los primeros datos del escrutinio y el escenario puede modificarse a medida que se incorporen los resultados de los diferentes estados del país.

La atención está puesta especialmente en el porcentaje que consiga cada candidato. Para ganar la presidencia en primera vuelta es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos. Si ninguno lo consigue, los dos postulantes más votados deberán enfrentarse en un balotaje previsto para el 25 de octubre.

Cerraron las urnas y comenzó un rápido escrutinio

Los centros de votación cerraron a las 17 horas de este domingo y poco después comenzaron a difundirse los primeros resultados.

Brasil utiliza desde 1996 un sistema electrónico de votación que permite procesar los sufragios con rapidez, por lo que se espera que durante las próximas horas pueda conocerse una tendencia mucho más representativa del resultado nacional.

Alrededor de 159 millones de brasileños estaban habilitados para votar en una jornada en la que no solamente se define quién ocupará la presidencia.

Los ciudadanos también eligieron a los gobernadores de los 27 estados, 513 diputados federales y dos tercios del Senado, además de renovar las diferentes asambleas legislativas regionales.

Una elección polarizada entre Bolsonaro y Lula

La disputa entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva llegó a las urnas en un escenario de fuerte polarización. Las últimas encuestas habían ubicado a ambos por encima del 40% de intención de voto y anticipaban una elección ajustada.

Bolsonaro emitió su voto en Río de Janeiro y, al hablar con la prensa, pidió un cambio de rumbo político.

“Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”, manifestó el candidato del Partido Liberal.

Lula, por su parte, votó en São Bernardo do Campo, en las afueras de São Paulo, y presentó los comicios como una elección entre “la democracia y la barbarie”, en referencia al espacio político encabezado por la familia Bolsonaro.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes de gravedad, aunque las autoridades mantuvieron alertas por fuertes lluvias en distintas regiones del país.

Brasil espera una tendencia más firme

El resultado de la elección tiene impacto más allá de las fronteras brasileñas. Por su peso económico y político, Brasil es uno de los actores centrales de América Latina y su próximo gobierno tendrá incidencia directa en el equilibrio regional y en organismos como el Mercosur.

En Argentina, el presidente Javier Milei sigue especialmente de cerca la elección y durante las últimas horas expresó a través de sus redes sociales su afinidad con Flávio Bolsonaro y sus diferencias con Lula.

Por ahora, los primeros números muestran al candidato del Partido Liberal adelante y por encima del porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. Con apenas algo más del 10% escrutado, todavía será necesario esperar el avance del conteo para determinar si esa ventaja se sostiene o si Brasil deberá definir a su próximo presidente en un balotaje.