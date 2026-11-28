España celebrará este domingo 29 de noviembre sus terceras elecciones generales desde la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, en un proceso anticipado al que están convocados 38.728.356 electores —incluidos más de 2,76 millones de residentes en el exterior, encabezados por la comunidad española en la Argentina—.

El adelanto electoral fue precipitado el pasado 5 de octubre cuando el presidente del Gobierno disolvió las Cortes Generales luego de que el Partido Popular (PP), Vox y la formación independentista catalana Junts rechazaran en el Congreso de los Diputados la convalidación de dos reales decretos-leyes destinados a frenar los desahucios y aliviar la crisis habitacional, apelando nuevamente a una estrategia de convocatoria urgente que ya le permitió articular mayorías parlamentarias en 2019 y 2023.

El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) busca revalidar su mandato reivindicando medidas sociales como el reciente incremento del 5,3% en el salario mínimo interprofesional —el noveno de su gestión— y respaldado por apoyos internacionales como el del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, aunque llega desgastado por las investigaciones por presunta corrupción en contratos de obra pública que salpican a su exministro José Luis Ábalos, a Koldo García y a Santos Cerdán, así como por el impacto político de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda que provocaron más de un centenar de fallecidos y la dimisión del ministro Óscar Puente.

Enfrente se posiciona una derecha en ascenso encabezada por Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), quienes centraron su campaña en denunciar una supuesta crisis migratoria y exigir prioridades para los ciudadanos nativos, mientras que en el flanco izquierdo compiten por separado la coalición Frente Amplio —que postula a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau— y Podemos con la eurodiputada Irene Montero.

En una jornada marcada por una elevada participación por correo que supera el millón de sufragios y con la atención puesta en plazas clave como Sevilla, los votantes elegirán mediante listas cerradas y reparto proporcional bajo el sistema D’Hondt a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados en 52 circunscripciones, además de renovar el Senado por votación nominal.

Con encuestas que reflejan una disputa reñida y tras un cierre de campaña tensado por los cruces entre Núñez Feijóo y Colau en el último debate televisado, el escrutinio definitivo se desarrollará entre el 4 y el 7 de diciembre para dar paso el 23 de diciembre a la constitución de las cámaras, instancia donde el candidato propuesto por el rey necesitará reunir al menos 176 escaños en primera votación —o mayoría simple en segunda— para lograr la investidura.