El Gobierno de España, a través de la Dirección de la Marina Mercante, activó este jueves el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional. La medida responde al posible vertido contaminante del gasóleo contenido en un barco hundido a 25 millas de Ibiza, en Baleares. El naufragio dejó al menos un muerto entre los 17 tripulantes del buque.

El barco hundido

Se trata del Med Enre, un carguero con bandera de Malta que navegaba desde Algeciras hasta Barcelona. Transportaba 1,2 millones de litros de combustible, equivalentes a unas 7.000 toneladas de gasóleo.Según el portal de rastreo marítimo Vessel Finder, el buque tiene una eslora de 119 metros y fue construido en 2019.

Qué implica el nivel 2 de emergencia

El nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional implica el despliegue de medios estatales extraordinarios para contener y combatir un vertido que puede afectar gravemente al ecosistema marino y al litoral.

Los medios movilizados

Salvamento Marítimo ha movilizado al barco Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes, que se dirige al lugar del hundimiento. Allí ya se encuentra otra embarcación del servicio de emergencias, la Salvamar Talia.

Además, un avión de Salvamento Marítimo sobrevuela la zona para confirmar si se ha producido vertido de combustible al mar y cuantificar su alcance.

Las víctimas

De los diecisiete tripulantes que viajaban a bordo del barco, siete han sido trasladados a Ibiza, entre ellos el marinero fallecido. Tenía 46 años y era de origen turco.

Los otros seis heridos, atendidos en el hospital Can Misses y en la clínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, presentaban heridas leves e hipotermia.

De los diez tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia y los otros cinco han quedado en buen estado a bordo de una embarcación de rescate.

El operativo de rescate

En las labores de rescate participaron tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona.

También intervinieron varios barcos de ese mismo organismo y otros barcos mercantes que se encontraban cerca de la zona.