Javier Milei volvió a España con una agenda acotada: ¿con quiénes se reunirá y qué actividades realizará?

El presidente Javier Milei llegó esta mañana a España para participar de una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre.

Tras la derrota de su aliado Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos, el mandatario cumplirá una agenda acotada en la capital española en lo que será un nuevo viaje exprés.

Según informó el medio Agencia Noticias Argentinas, no están previstas audiencias ni encuentros bilaterales con el rey Felipe VI, jefe de Estado español, ni con representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La nueva visita se produce en medio del complejo vínculo que mantiene el libertario con su par español, Pedro Sánchez, y de la estrecha sintonía política que construyó con el dirigente opositor Santiago Abascal.

En el marco de la agenda oficial, la delegación presidencial arribó a Madrid pasado el mediodía, luego de realizar una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde Milei fue recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón.

Durante su primera jornada en España, el jefe de Estado tiene previsto reunirse con el titular de VOX, Santiago Abascal, en la antesala de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

Milei había visitado el país entre el 19 y el 21 de octubre, aunque en esa oportunidad no pudo concretar un encuentro con el dirigente español, quien se encontraba en una gira por la campaña electoral.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre, a partir de las 5:00, cuando Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.

Una vez concluida la actividad, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17:00, con una nueva escala técnica en Canarias. Está previsto que el mandatario arribe al país el viernes 6 a las 7:30 horas.

El viaje se produce horas después de que se conocieran los primeros resultados de los comicios estadounidenses, en los que el Partido Demócrata obtuvo el control del Senado y se aseguró la mayoría en ambas cámaras del Congreso.