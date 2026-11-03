Estados Unidos ha iniciado formalmente la jornada decisiva de sus elecciones de medio mandato con la apertura de los primeros colegios electorales a las 5 hora local (7 hora de la Argentina) en el estado de Vermont.

A lo largo del día, la habilitación de los centros de votación se extenderá de manera escalonada a través de los seis husos horarios que abarcan los 50 estados y el Distrito de Columbia, en un proceso que culminará por la noche con el cierre de las mesas en Hawái y en la remota localidad de Adak, en las islas Aleutianas de Alaska. Más de 250 millones de ciudadanos están convocados a las urnas en una fecha que determinará la composición completa de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado (35 bancas) y las gobernaciones de 36 estados.

La contienda se perfila además como la más fiscalizada en la historia reciente del país norteamericano. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha desplegado a más de un millar de observadores federales en todo el territorio nacional —el mayor operativo de supervisión registrado hasta la fecha— con el objetivo explícito de velar por el cumplimiento de la legislación federal y garantizar la integridad del sufragio.

Este dispositivo oficial coexistirá con la movilización masiva de observadores independientes y de delegados afines tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata, en un clima marcado por la permanente discusión pública sobre la seguridad de los procesos de votación y la transparencia del escrutinio.

Sin la candidatura presencial de Donald Trump en la papeleta, el desenlace de estas votaciones operará como un referéndum directo sobre la gestión de la Casa Blanca y fijará el margen de maniobra legislativa, presupuestaria y política del oficialismo para los últimos dos años de su mandato. Una eventual victoria demócrata en cualquiera de las dos cámaras del Capitolio impondrá una dinámica de freno a las iniciativas del Ejecutivo, mientras que la retención de las mayorías republicanas consolidará el proyecto conservador hacia la recta final del período presidencial.