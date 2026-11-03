La economía se ha erigido en el eje absoluto de las elecciones legislativas de este martes 3 de noviembre. De acuerdo con las mediciones del Pew Research Center, el 84% de los electores señala la situación económica como su mayor preocupación a la hora de votar, un diagnóstico alimentado por una inflación persistente por encima del 3%, el encarecimiento de los seguros y el impacto de los combustibles en la vida diaria.

Las promesas de campaña de Donald Trump en 2024 sobre la reducción drástica de los precios se han topado con la frustración de amplios sectores de la población que denuncian un deterioro continuo en su poder adquisitivo.

El aumento en el costo de los combustibles, registrado tras la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán y el incremento de las tarifas energéticas, ha impactado de lleno en el transporte y en la cadena de suministros de bienes básicos. A esto se suma el efecto del esquema arancelario impuesto por la Casa Blanca, señalado por analistas e instituciones como el Brookings Institution como uno de los factores centrales en la presión inflacionaria.

La tensión financiera golpea con especial dureza a la clase media y a las familias trabajadoras: según datos de la organización United Way, cerca del 41% de los 132 millones de hogares estadounidenses viven por debajo del umbral ALICE, una métrica que identifica a personas que, aun teniendo empleo formal, no logran cubrir gastos indispensables como vivienda, alimentos y atención médica.

La inflación y el aumento del costo de vida dominan la campaña electoral estadounidense.

Esta coyuntura comenzó a resentir alianzas políticas estratégicas, como el voto latino, cuyo giro a la derecha en 2024 fue crucial para el triunfo republicano en distritos como el condado de Yuma, Arizona.

En localidades agrícolas como Somerton, o entre el electorado cubanoamericano en Florida, el descontento por el precio de los alimentos, la carne y el diésel genera un distanciamiento visible respecto al oficialismo, llevando a votantes jóvenes e independientes a optar por alternativas por fuera de los dos partidos tradicionales. Mientras la Casa Blanca defiende que sus reformas buscan fortalecer el tejido productivo nacional a largo plazo, la realidad del consumo cotidiano se perfila como el factor decisivo que definirá el equilibrio de poder en el Congreso.