El engranaje electoral de Estados Unidos ya lleva semanas girando a pleno rendimiento y ha entrado en su fase decisiva antes del martes 3 de noviembre. Lejos de esperar a la apertura de las mesas en el día de la elección, millones de ciudadanos en todo el país han optado por el voto anticipado —tanto de forma presencial en los centros habilitados como a través del correo postal— para emitir su veredicto sobre la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones. La tendencia consolida la transformación estructural de la democracia estadounidense, donde la jornada electoral ha dejado de ser un evento de un solo día para convertirse en un proceso de participación previa masiva.

Entre las decenas de millones de boletas procesadas por las autoridades locales destaca un hecho sin precedentes en la historia política y eclesiástica reciente: el sufragio del papa León XIV (el estadounidense Robert Prevost). El pontífice ejerció formalmente su derecho al voto a distancia mediante el sistema de correo postal con destino a Chicago, Illinois, ciudad donde mantiene su registro electoral. El gesto del líder de la Iglesia Católica visibiliza el alcance global y la flexibilidad de las leyes electorales de EE. UU., que permiten a sus ciudadanos en el extranjero participar activamente en la definición del mapa político de su país.

Esta masiva afluencia anticipada se desarrolla en un contexto donde el Partido Republicano intenta defender sus ajustadas mayorías —218 a 214 en la Cámara Baja y 53 a 47 en el Senado— frente al avance en las proyecciones de la oposición demócrata. Aunque el presidente Donald Trump ha pedido a sus bases que acudan a las urnas "pensando que él está en la papeleta", la elevada participación previa sugiere una respuesta decidida de ambos sectores del electorado. Para millones de votantes, depositar la boleta antes de tiempo ha sido la vía para asegurar que su voz cuente en unos comicios de medio término que actuarán como un auténtico termómetro sobre el rumbo institucional de la nación.