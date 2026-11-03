En las primeras horas de la votación de medio término, la administración de Donald Trump sufrió un severo e inesperado freno judicial en el máximo tribunal de la nación. La Corte Suprema de Estados Unidos —de mayoría conservadora y proclive a respaldar las medidas del mandatario— desestimó un recurso de emergencia del Departamento de Justicia que pretendía segregar e impugnar unas 20.000 votos bajo el argumento no probado de que pertenecían a no ciudadanos. La decisión ratificó los fallos de las instancias inferiores y se sumó al rechazo dictaminado horas antes contra los intentos del oficialismo por bloquear la eventual proclamación de la demócrata Mary Peltola en Alaska, marcando un claro límite judicial a las alegaciones de irregularidades en el sufragio promovidas por la Casa Blanca.

Ante la perspectiva de perder la mayoría en el Capitolio, el presidente elevó la apuesta política durante una entrevista en el pódcast Pod Force One del diario New York Post. Trump anticipó de forma tajante que concederá indultos preventivos a todas las personas de su equipo de gobierno si los demócratas conquistan el control del Congreso: "Ni siquiera me lo pensaría (...) Lo haría", aseveró, equiparando su decisión con las medidas tomadas en su momento por Joe Biden y recordando el antecedente de enero de 2025, cuando perdonó a cerca de 1.500 imputados por el asalto al Capitolio. En el mismo espacio, reconoció con frustración la imposibilidad constitucional de buscar un nuevo mandato presidencial en 2028 debido al estricto límite fijado por la Enmienda 22.

El clima electoral se vio sacudido además por un sorpresivo anuncio en el plano geopolítico y presupuestario. En declaraciones al programa Fox & Friends, Trump afirmó haber acordado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la cancelación a fin de año de la ayuda financiera y militar anual de 4.000 millones de dólares que EE. UU. otorga a Israel. "Ellos no la necesitan, les pregunté y están bien con eso", sostuvo el mandatario. La medida busca contrarrestar las críticas de la oposición sobre el gasto exterior en medio del conflicto con Irán y atajar los cuestionamientos de figuras progresistas como Abdul El-Sayed —candidato demócrata al Senado por Míchigan—, en una jornada donde la política interna y las relaciones internacionales se entrelazan de forma decisiva en las urnas.