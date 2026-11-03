La jornada electoral del martes 3 de noviembre en Estados Unidos ha entrado en su cuenta regresiva. Con miles de contiendas en juego a lo largo de todo el país, el seguimiento del recuento de votos requerirá prestar atención al reloj y a las particularidades del sistema electoral estadounidense, donde cada estado cuenta a su propio ritmo y aplica distintas normativas para el procesamiento de los sufragios presenciales y por correo.

El mapa electoral comenzará a mostrar sus primeros números a partir de las 18:00 (hora del Este de EE. UU. / 20:00 de la Argentina), cuando cierren las primeras mesas en sectores de Indiana y Kentucky. A partir de ese momento, el goteo de datos y el cierre de las urnas se sucederán en una secuencia horaria clave para entender el destino de las bancas en el Capitolio:

19:00 a 19:30 (21:00 a 21:30 ARG): Cierran las urnas en estados con conteos históricamente rápidos como Georgia, Virginia, Carolina del Norte y Ohio, además de la mayor parte de Florida. Estas primeras horas serán fundamentales para observar la velocidad con la que se procesan las contiendas al Senado y distritos clave para la Cámara de Representantes.

20:00 a 20:30 (22:00 a 22:30 ARG): Entra la "hora estelar" de la noche electoral, con el cierre total o parcial de mesas en casi la mitad de los estados del país, entre ellos Pensilvania, Maine y Nuevo Hampshire, además de la clausura de centros en Michigan y Texas.

21:00 (23:00 ARG): Es el principal cuello de botella de la jornada. Cierran todos los colegios electorales en 15 estados, abarcando disputas cruciales para el Congreso y gobernaciones en Arizona, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nueva York, Texas y Wisconsin.

22:00 a 23:00 (00:00 a 01:00 ARG del miércoles): Finaliza la votación en la Costa Oeste y la región montañosa, incluyendo Montana, Nevada, Washington y California. En estados donde predomina el sufragio postal, como California y Washington, la legislación permite recibir boletas con matasellos del día de la elección hasta días después, por lo que la tendencia definitiva en varios distritos competitivos podría demorarse más de una semana.

Medianoche a 01:00 (02:00 a 03:00 ARG del miércoles): Con el cierre de los últimos centros de votación en Hawái y en la remota isla de Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, concluirá formalmente la votación en todo el territorio estadounidense.