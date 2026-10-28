El recuento oficial de las elecciones legislativas en Israel avanza hacia su tramo final con el 84,5 % de las urnas escrutadas, confirmando un escenario de estrecha paridad que obligará a esperar al escrutinio definitivo para definir la gobernabilidad. De acuerdo con los datos del Comité Central de Elecciones divulgados pasado el mediodía, el bloque conservador encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu se consolida al frente con 54 escaños, mientras que la alianza opositora que lidera el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot alcanza las 49 bancas. Con este panorama, ninguno de los dos sectores principales logra rozar los 61 asientos necesarios para garantizar la mayoría absoluta en una Knesset de 120 miembros.

La evolución del cómputo refleja un leve ajuste en la correlación de fuerzas respecto de las primeras proyecciones: mientras la bancada opositora sumó dos escaños frente a los reportes previos, los partidos de la minoría árabe-israelí (Lista Conjunta y Ra'am) descendieron a 17 bancas en conjunto, tras haber tocado un pico provisional de 19 escaños. Asimismo, varias listas emergentes —entre ellas Reservistas (2,7 %), Pueblo de Israel (1,6 %) y Público Jaredí (0,2 %)— permanecen por debajo del umbral mínimo del 3,25 % de los votos válidos requeridos para acceder a la representación parlamentaria, quedando marginadas del reparto de bancas.

A la espera del conteo de los votos en ausencia y la confirmación de las cifras finales, tanto Netanyahu como Eisenkot reivindicaron públicamente su derecho a recibir el encargo del presidente Isaac Herzog para intentar la formación del nuevo Ejecutivo. En un discurso ante sus militantes en Jerusalén, el primer ministro llamó a la cautela hasta conocer los «resultados reales», reafirmando su intención de consolidar un Gobierno de «derecha fuerte». Por su parte, el referente centrista sostuvo que las tendencias provisionales marcan «una falta total de confianza en Netanyahu y en el gobierno del 7 de octubre», anticipando intensas negociaciones cruzadas para evitar un eventual bloqueo institucional en el país.