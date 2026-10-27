Las elecciones legislativas en Israel para renovar la Knesset registraron una masiva concurrencia del 74,3 % de los votantes habilitados —equivalente a más de 5,4 millones de ciudadanos—, superando sensiblemente el 66 % alcanzado en los comicios de 2022. Pese a la elevada movilización del electorado, las proyecciones a boca de urna difundidas por las principales cadenas televisivas de Israel (Canal 11, Canal 12 y Canal 13) dibujaron un escenario sin un ganador definitivo. Ninguna de las dos principales fuerzas alcanzó la mayoría absoluta de 61 escaños requerida para formar Gobierno de manera directa dentro del recinto de 120 bancas.

Según los primeros datos de las encuestadoras, el bloque opositor liderado por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot obtendría entre 52 y 53 asientos, mientras que la coalición conservadora del actual primer ministro Benjamín Netanyahu alcanzaría las 50 bancas. En el plano individual, el partido Likud de Netanyahu se posicionaría como la lista más votada con un estimado de 24 a 25 escaños, superando ligeramente a la formación centrista Yashar de Eisenkot, a la que se le atribuyen entre 21 y 23 asientos. Asimismo, la proyección asigna a las agrupaciones árabes una representación combinada de entre 17 y 18 escaños, constituyendo un actor decisivo de cara a eventuales acuerdos de gobernabilidad.

Tras conocerse los boca de urna, la dirigencia opositora calificó los resultados como un voto de censura hacia la gestión oficialista. Eisenkot sostuvo que las cifras reflejan "una falta total de confianza en Netanyahu y en el Gobierno del 7 de octubre", comprometiéndose a impulsar la formación de un Ejecutivo de unidad, mientras que el expremier Yair Lapid catalogó la jornada como un quiebre para el bloque gobernante. Con el inicio del escrutinio definitivo fijado para la noche y un plazo legal que se extiende hasta el 4 de noviembre para la publicación de los resultados oficiales, la política israelí se encamina hacia un complejo período de negociación o, en su defecto, al riesgo de un nuevo bloqueo institucional.