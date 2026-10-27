Alrededor de 7,3 millones de israelíes acuden este martes a las urnas para elegir la composición del 26.º Parlamento (Knesset) en las primeras elecciones generales celebradas tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La jornada representa la primera ocasión desde 1988 en que una legislatura completa su mandato íntegro de cuatro años, luego de la autodisolución acordada por el Parlamento el pasado julio. El actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, en el poder durante casi 19 años en diversos mandatos, enfrenta una de las batallas políticas más complejas de su carrera frente al avance de la formación centrista Yashar, encabezada por el exjefe del Estado Mayor del ejército Gadi Eisenkot.

La contienda electoral se desarrolla bajo el sistema de representación proporcional pura en circunscripción única, donde 37 listas compiten por superar el umbral del 3,25 % requerido para obtener representación parlamentaria. Los sondeos previos reflejan un escenario de marcada paridad: mientras las proyecciones más favorables a la oposición sitúan a Eisenkot al frente con 23 bancas frente a las 21 del Likud oficialista, otras encuestas afines al Ejecutivo otorgan ventaja a Netanyahu. En este esquema, el bloque de partidos religiosos y de derecha que respalda al primer ministro se ubicaría entre los 49 y 55 escaños, permaneciendo por debajo de la mayoría absoluta de 61 bancas necesarias para formar Gobierno sin alianzas adicionales.

El debate de campaña estuvo fuertemente condicionado por las secuelas de la guerra en Gaza, el frágil escenario de seguridad regional y el malestar social generado por la exención del servicio militar para los judíos ultraortodoxos y el costo de vida. Mientras Eisenkot articuló su discurso sobre el liderazgo militar y la necesidad de renovación institucional, Netanyahu apeló al respaldo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump y advirtió sobre las implicancias de un eventual cambio de gobierno. Ante la fragmentación del arco opositor y el rol determinante de la participación de la población árabe-israelí, los analistas anticipan complejas negociaciones posteriores para la conformación de una coalición de gobierno o, en su defecto, el riesgo de un bloqueo político que fuerce a nuevos comicios.