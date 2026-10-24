El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habría dado instrucciones directas a su cuerpo diplomático para alinearse con la postura argentina y respaldar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, según reveló una investigación publicada por el prestigioso periódico británico The Telegraph. El inédito giro de la diplomacia israelí representa un fuerte espaldarazo político para la administración del presidente Javier Milei y abre un inesperado frente de conflicto bilateral con el Gobierno del Reino Unido.

La primicia generó una inmediata reacción de malestar en sectores conservadores y diplomáticos de Londres, que históricamente contaron con la neutralidad o el apoyo implícito de sus aliados de Occidente para mantener su negativa a reabrir las negociaciones sobre el archipiélago austral. Analistas internacionales coinciden en que un eventual pronunciamiento o voto favorable de Israel en los foros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) erosionaría la posición británica y fortalecería el histórico reclamo argentino en el plano multilateral.

Este alineamiento estratégico se enmarca en la profunda afinidad geopolítica y personal que han consolidado Milei y Netanyahu en el último año. Mientras en los pasillos de Westminster se aguarda un comunicado oficial por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, la Cancillería argentina sigue con atención el impacto diplomático de la noticia de cara a los próximos debates sobre la cuestión Malvinas en la escena internacional.