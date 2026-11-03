Elecciones de medio término en Estados Unidos 2026: cierran las primeras urnas y comienza el recuento de votos

A las 18:00 hora del Este de Estados Unidos, los primeros centros de votación en sectores de Indiana y Kentucky cerraron sus puertas, dando inicio formal al recuento de sufragios de las elecciones legislativas de medio término. La jornada electoral se desarrolló sin mayores alteraciónes de orden público, a excepción de reubicaciones de centros por inundaciones en Florida y el suroeste del país, y fallos técnicos puntuales en escáneres de lectura de boletas en el condado de Westchester, Nueva York.

En paralelo a la apertura de las primeras urnas, la administración de Donald Trump mantiene sus inspecciones sobre el padrón electoral en búsqueda de supuestos votantes no ciudadanos. Por su parte, el presidente sigue el avance de los resultados preelectorales por televisión desde la Casa Blanca a través de la señal Fox News —sobre la cual expresó críticas públicas respecto a sus comentaristas— previo a encabezar una reunión en el Salón Este con su equipo cercano para monitorear el avance del escrutinio a nivel nacional.

La noche del recuento se prevé extensa a medida que la clausura de mesas avance hacia el oeste a través de los seis husos horarios del país. El cierre final de las urnas ocurrirá en las islas Aleutianas de Alaska a la 1:00 de la madrugada, momento en que comenzará el cómputo en ese estado clave para la definición de la mayoría de la Cámara Alta. En total, se disputan 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 bancas del Senado y 36 gobernaciones estatales.