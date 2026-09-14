Los máximos referentes de las fuerzas nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte mantendrán una reunión estratégica en Cardiff para coordinar sus agendas independentistas. El encuentro contará con la presencia de John Swinney (Partido Nacional Escocés), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) y las dirigentes del Sinn Féin, Michelle O’Neill y Mary Lou McDonald. Durante la jornada, las agrupaciones prevén suscribir un memorando de entendimiento con el objetivo de fijar una postura conjunta y exigir formalmente al Ejecutivo británico la habilitación de consultas populares sobre la autodeterminación de sus regiones.

Entre los principales reclamos planteados por los dirigentes se destaca el cuestionamiento al modelo centralizado en Westminster y la demanda de una mayor autonomía institucional. Mientras desde Gales se critica que las competencias en materia de Policía y Justicia continúen bajo la jurisdicción del gobierno central, los liderazgos escoceses sostienen que el esquema político del Reino Unido atraviesa una crisis de sostenibilidad. El debate sobre la reorganización territorial cobró un nuevo impulso a partir de las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien durante una visita a Dublín expresó su respaldo a la reunificación de la isla de Irlanda.

La iniciativa de los partidos independentistas se enfrenta a la oposición directa del Gobierno británico encabezado por el primer ministro Andy Burnham. El jefe de Estado reiteró su rechazo a autorizar una nueva votación sobre la secesión de Escocia, argumentando que dicha alternativa permanece descartada del debate oficial en tanto no se verifique un consenso mayoritario en la opinión pública local.