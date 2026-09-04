El gobierno del primer ministro británico Andy Burnham respondió al discurso de Javier Milei sobre las Islas Malvinas con una advertencia que mezcla firmeza militar y diplomacia: "Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses", declaró un vocero de Downing Street, en declaraciones recogidas por la BBC.

La frase de Burnham, pronunciada en respuesta directa a la cadena nacional del presidente argentino, es la señal más clara que Londres emitió en años sobre su disposición a defender militarmente la soberanía sobre las islas en el Atlántico Sur. Sin embargo, el mismo vocero intentó enmarcar el mensaje en un tono más moderado: "En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola". Una funcionaria del gobierno de Burnham también subrayó el peso económico del vínculo: Argentina es el tercer socio comercial más importante del Reino Unido en la región, un dato que Londres no quiere perder de vista en medio de la tensión retórica.

La respuesta británica llega en un momento de particular sensibilidad: apenas un día antes, el presidente Donald Trump había sido evasivo sobre el apoyo estadounidense al Reino Unido en una eventual disputa con Argentina por las Malvinas, describiendo el conflicto de 1982 como algo que "quedó muy lejos" y cuestionando además la falta de apoyo militar británico durante la guerra con Irán. La ambigüedad de Washington —el principal aliado de Londres en la OTAN— hace que la advertencia de Downing Street sobre las fuerzas armadas en "alerta 24/7" tenga también una dimensión interna: el gobierno de Burnham necesita proyectar determinación sobre Malvinas en un momento en que el paraguas de seguridad estadounidense no parece tan incondicional como en décadas anteriores.

La combinación del discurso de Milei, la evasión de Trump y la advertencia de Burnham configura en pocas horas el episodio de mayor tensión diplomática en torno a las Malvinas desde la guerra de 1982, aunque ninguno de los actores haya escalado aún a una postura que implique acciones concretas más allá de las palabras. Para Argentina, que mide sus fuerzas con precisión, el escenario actual tiene un elemento inédito: por primera vez en décadas, Washington no respaldó automáticamente a Londres en la cuestión soberana, abriendo una rendija que Buenos Aires no tenía en ninguno de los episodios anteriores de la disputa. Qué haga Milei con esa rendija —y cuánto la amplíe o cierre Trump según sus propios intereses— es la pregunta que definirá el próximo capítulo de un conflicto que nunca terminó de resolverse.