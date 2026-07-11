Un incendio forestal declarado ayer en el municipio de Los Gallardos, en la provincia andaluza de Almería, se convirtió este viernes en la mayor tragedia forestal de España en los últimos años con 12 víctimas mortales, al menos ocho heridos —cuatro de ellos en estado grave trasladados en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla— y 23 personas sin localizar, según el último balance de las autoridades. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, calificó lo ocurrido como "una tragedia de dimensiones excepcionales", decretó tres días de luto oficial en la región y se trasladó personalmente a la zona afectada. Las primeras estimaciones sitúan la superficie devastada entre 4.000 y 5.000 hectáreas, convirtiendo a Los Gallardos en uno de los mayores incendios registrados en España durante 2026 y entre los más mortíferos de las últimas décadas en el país.

El fuego avanzó con una velocidad devastadora impulsado por temperaturas extremas, vegetación reseca y rachas de viento que superaron los 50 kilómetros por hora y en algunos momentos alcanzaron los 70 km/h, atrapando a numerosas personas que intentaban escapar en vehículos o a pie. Varias de las víctimas fueron halladas dentro de automóviles alcanzados por las llamas, mientras otras fallecieron tras abandonar los vehículos e intentar huir caminando. El nivel de afectación de los cuerpos es tan severo que el Instituto de Medicina Legal de Almería no ha podido determinar de manera concluyente la identidad, edad o nacionalidad de los fallecidos, y trabaja junto a especialistas forenses en tareas de identificación genética recabando muestras de ADN de familiares. Entre las víctimas podría haber ciudadanos extranjeros, especialmente residentes europeos de la zona costera mediterránea.

Las investigaciones sobre el origen del siniestro apuntan a la posible caída de un cable eléctrico en las inmediaciones de la carretera N-340, aunque las autoridades advirtieron que las pesquisas siguen abiertas sin una conclusión definitiva. Más de 1.400 personas fueron evacuadas preventivamente de Los Gallardos, Bédar y localidades cercanas, con la Guardia Civil ampliando las zonas de seguridad ante posibles cambios en la dirección del viento. El incendio se produce en el contexto de una ola de calor histórica que ya dejó decenas de muertos ahogados en Francia la semana pasada y que azota a toda la península ibérica con temperaturas récord. Organizaciones como WWF y Greenpeace aprovecharon la tragedia para reclamar mayores inversiones en prevención forestal, señalando que el cambio climático, las olas de calor y el abandono de zonas rurales están generando incendios cada vez más extremos y difíciles de controlar.