La Sede Fiscal Descentralizada Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, confirmó que está en trámite una investigación judicial para determinar la actuación y posible responsabilidad penal de funcionarios públicos por la forma en que se manejó el incendio detectado el 9 de diciembre de 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces.

La pesquisa busca establecer si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras figuras penales vinculadas al manejo del fuego y la protección del área natural.

Denuncias que encendieron la justicia

El expediente no se abrió de oficio. Se nutre de denuncias presentadas por vecinos y grupos de pobladores que solicitaron investigar posibles delitos ambientales y funcionales.

El 9 de enero, ciudadanos formalizaron un reclamo para que se analice la actuación oficial frente al fuego. Posteriormente, el 22 de enero, la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces presentó una denuncia por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, en el marco de un cuadro que describieron como imprudencia, negligencia e inobservancia de normas específicas.

Informes y pericias en curso

La fiscalía solicitó informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dos organismos directamente vinculados con las tareas de combate del siniestro. Además, fue convocada la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina para pericias técnicas en el lugar.

Las autoridades judiciales aclararon que la investigación se desarrolla “cuidando de no afectar las tareas de combate del fuego” que continúan en la zona.

Un incendio que no se controló

Expertos y críticos del manejo estatal señalaron que, tras la caída de un rayo a comienzos de diciembre, el foco no fue controlado eficazmente por las autoridades, lo que permitió que el fuego se propagara de manera descontrolada y afectara una enorme superficie de bosque y zonas naturales protegidas, con más de 35 mil hectáreas afectadas hasta ahora.

Intervención del parque y reclamos sociales

La investigación penal se conoce pocos días después de que la Administración de Parques Nacionales anunciara la intervención del Parque Nacional Los Alerces, con el objetivo de reforzar la protección ambiental y las acciones para extinguir las llamas.

Sectores de la comunidad y organizaciones sociales han expresado su rechazo a la gestión oficial de la emergencia, resaltando la gravedad del impacto ambiental, social y económico que el incendio está teniendo sobre las comunidades de Chubut y sus ecosistemas.