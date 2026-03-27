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En medio de negociaciones

Estados Unidos considera enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente

Según informó The Wall Street Journal, el Pentágono está considerando enviar  soldados adicionales a Medio Oriente, además de los más de 6000 militares ya desplegados, mientras analiza una mayor escalada.

Por Redacción Mejor Informado
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 12:50
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Estados Unidos se plantea enviar hasta 10.000 militares adicionales a Medio Oriente, indicó el diario The Wall Street Journal , en plena especulación sobre la eventualidad de una operación terrestre en Irán.

Según el medio estadounidense, la iniciativa le daría al presidente Donald Trump "más opciones militares" en el conflicto."No está claro a qué lugar irán exactamente esas fuerzas, pero es probable que estén cerca de Irán y la isla de Jark, un polo fundamental para la exportación del petróleo", señaló.

El diario, que cita fuentes del Departamento de Guerra, aseguró que este desplazamiento contaría con infantería y vehículos blindados para ofrecer más opciones militares a Donald Trump, cuya apuesta parece, por ahora, centrarse en negociar con Irán.

Ni Trump ni el Pentágono descartaron una operación terrestre en la República Islámica para quitarle a Irán el control del estrecho de Ormuz y de Bab al Mandeb, claves para el comercio global.

 

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