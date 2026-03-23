El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social la suspensión temporal de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán. El mandatario calificó de "profundas y constructivas" las negociaciones mantenidas en las últimas 48 horas para resolver las hostilidades en el Golfo. "He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción por un período de cinco días, sujeto al éxito de las conversaciones en curso".

“Me complace informar que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, introdujo el estadounidense en TruthSocial. Destacó que, en vista “del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas”, instruyó al Departamento de guerra que posponga los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días. Esto, aclaró, “sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”.

La decisión de Trump se produjo tras la amenaza de Irán de atacar las centrales eléctricas de Israel y las que abastecen a las bases estadounidenses en la región del Golfo si Estados Unidos ataca la red eléctrica iraní.

"Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa", advirtió el Consejo de Defensa iraní.

El órgano aseguró que si se llegase a ese extremo "todo el golfo Pérsico pasaría durante largos periodos a una situación similar a la del estrecho de Ormuz, es decir todo el golfo quedaría prácticamente bloqueado". Agregó que toda la responsabilidad sería del "agresor", en referencia a Estados Unidos.