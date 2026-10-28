En sus primeras declaraciones públicas tras abandonar el territorio brasileño rumbo a Estados Unidos, el derrotado candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, se autoproclamó «verdadero presidente electo» de Brasil y acusó al gobierno electo de Luiz Inácio Lula da Silva y al Tribunal Supremo Federal (STF) de consolidar una "tiranía". A través de un extenso manifiesto difundido en su cuenta de la red social X, el legislador opositor buscó fundamentar su salida del país afirmando que se trata del inicio de una "lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad".

En su mensaje dirigido a los electores, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro sostuvo que "no era mi intención abandonar mi patria, pero sé perfectamente adónde me llevará esto", atribuyendo su partida al riesgo inminente de detención y denunciando un presunto "estado de excepción". "Quiero decirles, no solo a mis 60 millones de votantes, sino a todo el pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones forman parte de una organización criminal. No los abandonaré; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación", aseveró en su publicación.

Las polémicas declaraciones del dirigente conservador se producen pocas horas después de confirmarse su arribo a suelo estadounidense en compañía de su familia, en abierto desacato a la orden judicial del ministro Alexandre de Moraes que disponía la retención de sus pasaportes. Mientras el Supremo Tribunal avanza en las investigaciones penales en su contra por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, el autoexiliado senador busca articular la oposición desde el exterior respaldado por el reciente visto bueno público de la Casa Blanca.