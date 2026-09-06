Al menos nueve personas murieron y más de veinte resultaron heridas cuando una explosión de pirotecnia almacenada dentro de una iglesia sacudió la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz. La deflagración provocó el derrumbe de una parte de la estructura del templo, con personas en su interior, y desató un operativo de emergencia que involucra a efectivos de Protección Civil, bomberos de distintos municipios, la Comisión Nacional de Emergencias, la Policía Estatal y maquinaria pesada para remover escombros en busca de posibles atrapados. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos; el IMSS activó sus protocolos de emergencia para recibir a los afectados, entre los que hay niños, adolescentes, adultos y personas mayores. La Diócesis de Atlacomulco confirmó que dos sacerdotes de la parroquia resultaron heridos, aunque ambos están fuera de peligro.

Las explosiones de pirotecnia durante celebraciones religiosas son una tragedia recurrente en México, donde el uso de fuegos artificiales en fiestas patronales es una tradición profundamente arraigada que cada año cobra víctimas. El Estado de México y los estados vecinos como Michoacán concentran una parte significativa de la producción pirotécnica artesanal del país, con talleres familiares que operan frecuentemente sin las condiciones de seguridad adecuadas y con materiales almacenados en lugares de alta concurrencia como iglesias y plazas. La combinación de material inflamable, espacios cerrados y multitudes en celebración es la misma que en episodios anteriores —como la explosión del mercado de San Pablito en Tultepec en 2016, que mató a 42 personas— convirtió una festividad en tragedia.