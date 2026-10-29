En un imprevisto giro discursivo tras su llegada a Estados Unidos, el senador y excandidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, corrigió el manifiesto publicado en su cuenta de la red X y pasó de proclamarse el «verdadero presidente electo» a presentarse formalmente como el "líder" de Brasil. La rectificación del mensaje ocurrió minutos después de lanzar su primera proclama, ajustando el encabezado para dirigirse a la comunidad internacional «como líder de Brasil». En el texto, el legislador acusó al Supremo Tribunal Federal (STF) y al Partido de los Trabajadores (PT) de constituir una "tiranía" e incurrir en una "imposibilidad matemática" durante el escrutinio del balotaje que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva.

En la carta de reclamo, Bolsonaro expresó un explícito reconocimiento al mandatario argentino Javier Milei "por su valentía, su sentido de la justicia y el respeto a la legalidad", en alusión a las gestiones que facilitaron su tránsito hacia el exterior. Asimismo, agradeció de manera directa a Donald Trump y al pueblo estadounidense por otorgarle cobijo y la "seguridad jurídica" que afirma haber perdido en su país. El dirimente opositor argumentó que no huyó de Brasil, sino que se retiró para evitar "ser rehén y objeto de chantaje" de magistrados corruptos, comparando su situación con la de figuras históricas en el exilio como Charles de Gaulle, José Martí, o los dirigentes venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

El legislador remarcó que no existe ninguna orden de arresto en su contra y que su traslado a la ciudad de Miami junto a su familia responde al objetivo de articular una oposición libre, pidiendo a los legisladores de su espacio y a las instituciones internacionales "no normalizar lo que está sucediendo en Brasil". Mientras tanto, en Brasilia, la salida irregular del parlamentario eludiendo la retención de pasaportes dictada por el juez Alexandre de Moraes intensifica las repercusiones políticas e institucionales sobre el cierre del proceso electoral.