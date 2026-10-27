El derrotado candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, abandonó Brasil con destino a Estados Unidos y su vuelo ya se encuentra en curso, según informaron allegados a la familia citados por el portal informativo Metrópoles. La partida del senador opositor se concreta luego de haber permanecido inubicable durante toda la mañana del martes 27 de octubre. Su último contacto registrado fue un mensaje enviado a las 08:00 a su coordinador de campaña, Rogério Marinho, en el que afirmaba estar "tranquilizando sus pensamientos", omitiendo responder a las consultas directas sobre su paradero y su permanencia en el territorio nacional.

La salida del legislador representa un abierto desafío al Supremo Tribunal Federal de Brasil, que el pasado lunes —por orden del juez Alexandre de Moraes— había retenido de forma preventiva sus pasaportes tras la confirmación de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje. Flávio Bolsonaro tenía plazo hasta este martes para entregar la totalidad de sus documentos migratorios a las autoridades judiciales, compromiso que no fue cumplido al momento de emprender su partida al exterior en el marco de las pesquisas por presunto lavado de dinero y evasión fiscal que salpican a su círculo de colaboradores.

El panorama judicial del hijo del expresidente Jair Bolsonaro se agravó de forma paralela al sumar una imputación formal en el denominado caso "Dark Horse". En esta causa, la Policía Federal investiga presuntas maniobras de corrupción, lavado de dinero e infracciones tributarias derivadas del giro irrestricto de aproximadamente 61 millones de reales desde el quebrado Banco Master —cuyo expropietario Daniel Vorcaro se encuentra privado de la libertad— para la producción de una película biográfica sobre el exmandatario. La fuga del legislador añade máxima tensión política e institucional al proceso de transición presidencial tras el cierre de los comicios.