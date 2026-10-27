La Policía Federal de Brasil abrió una investigación para determinar si el senador y excandidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, intentó salir del país durante la madrugada a través de la frontera con Argentina, con la presunta intención de abordar un vuelo privado hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú. La pesquisa se desencadenó tras la detección de una aeronave privada Gulfstream G400 que aterrizó en la terminal misionera proveniente de Buenos Aires y quedó retenida preventivamente por las autoridades argentinas para realizar controles de documentación y nóminas de pasajeros.

En respuesta a la escalada mediática, la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina aclaró mediante un comunicado que no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro al territorio nacional y confirmó que la inspección realizada a la aeronave no arrojó planes de vuelo ni manifiestos que incluyan al legislador o a su familia. En simultáneo, el vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, confirmó en su habitual conferencia de prensa que «no hay ningún pedido de asilo de Bolsonaro» y ratificó la postura diplomática de la Casa Rosada frente al resultado electoral en Brasil, señalando que "se tomó nota del resultado" pero no se emitirá ningún mensaje formal de felicitación hacia Luiz Inácio Lula da Silva, recordando una actitud similar del mandatario brasileño tras las elecciones argentinas de 2023.

Las sospechas sobre un posible intento de salida no autorizada se enmarcan en las severas medidas cautelares dictadas horas antes por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Por orden del juez Alexandre de Moraes, el dirigente opositor fue intimado a entregar sus pasaportes y quedó sujeto a una prohibición estricta de abandonar el país mientras avanza una causa penal por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento irregular a través de estructuras financieras offshore. La conjunción de las investigaciones judiciales en Brasilia y los operativos de control en la frontera argentina profundiza la incertidumbre política e institucional en la región tras la finalización del balotaje.