Fotos desde el espacio revelan la presión de la flota china sobre el Mar Argentino

Esta vez, no se trató de un informe técnico ni de una denuncia local, sino de registros obtenidos desde la misión Artemis, que mostraron un resplandor intenso en el Atlántico Sur producto de cientos de barcos trabajando en simultáneo durante la noche. Lo que para el ojo desprevenido puede parecer una postal impactante del planeta, para los especialistas es la confirmación de un fenómeno que ya genera preocupación a nivel geopolítico.

El dato más contundente surge del monitoreo oficial argentino: en los últimos doce meses se detectaron 776 buques de pesca de aguas distantes en la zona, de los cuales 418 eran de bandera china, lo que representa más de la mitad de la actividad en ese borde marítimo . La cifra, lejos de ser un episodio puntual, refleja el dominio sostenido de China en una de las áreas más sensibles del Atlántico Sur, donde la pesca de calamar —un recurso clave para el ecosistema y la economía— funciona como principal atractivo.

La zona conocida como “Milla 201” es el epicentro de este conflicto. Se trata de una franja en aguas internacionales, justo después de las 200 millas donde termina la jurisdicción argentina. Allí, la falta de regulación efectiva permite que flotas de distintos países operen sin límites claros de captura ni controles estrictos. En ese vacío legal, China consolidó en los últimos años la mayor flota pesquera de altura del mundo, con una capacidad industrial que supera ampliamente a la de cualquier otro actor global .

El problema no es únicamente la cantidad de barcos, sino también las estrategias que utilizan para maximizar su presencia. Una de las más cuestionadas es el uso de “banderas de conveniencia”, especialmente de países como Vanuatu o Camerún, que permiten a embarcaciones de origen chino operar bajo otra nacionalidad para evitar controles más estrictos. De hecho, en la actualidad se detectaron al menos 28 buques en esa condición, muchos de ellos vinculados a empresas chinas que pescan incluso dentro de aguas argentinas de manera ilegal .

La tecnología también juega un papel clave en esta dinámica. Las imágenes captadas desde el espacio muestran cómo estos barcos utilizan potentes luces para atraer calamares durante la noche, generando una concentración lumínica visible desde órbita. Ese despliegue no solo evidencia la escala de la operación, sino también su nivel de sofisticación. La pesca ya no es una actividad artesanal ni regional: es parte de una estructura industrial global, con financiamiento estatal, logística internacional y objetivos estratégicos de largo plazo.

En ese sentido, varios analistas advierten que la expansión de la flota china no responde únicamente a una lógica económica, sino también geopolítica. El control de los recursos marítimos, la presencia sostenida en zonas alejadas y la acumulación de información sobre los océanos forman parte de una estrategia más amplia de proyección global. China no solo pesca: se posiciona. Y lo hace en regiones donde los marcos regulatorios son débiles o inexistentes.

Las consecuencias de este fenómeno son múltiples. En términos ambientales, la presión sobre especies como el calamar puede generar desequilibrios en toda la cadena alimentaria marina. En términos económicos, afecta directamente a la industria pesquera argentina, que compite con una flota de escala incomparable. Y en términos políticos, plantea un desafío para el Estado argentino, que debe controlar sus aguas mientras observa cómo, a pocos kilómetros, se desarrolla una actividad que escapa a su jurisdicción.

Además, existen denuncias internacionales sobre condiciones laborales extremas en algunos de estos buques, con casos documentados de explotación, jornadas extenuantes y violaciones de derechos humanos, lo que agrega una dimensión aún más compleja al problema. No se trata solo de recursos naturales, sino también de estándares globales que muchas veces no se cumplen en alta mar.

La postal que dejaron las imágenes del Artemis es, en definitiva, mucho más que una curiosidad espacial. Es una radiografía precisa de una disputa silenciosa que ocurre todos los días frente a las costas argentinas. Una disputa donde se cruzan intereses económicos, vacíos legales y estrategias de poder en un escenario donde la Argentina, por ahora, observa desde el límite de su propia frontera marítima.